Дмитрий Медведев подписал постановление о создании ТОР «Заречный» Экономика

Заречный, 7 июля 2018. PenzaNews. Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление о создании территории опережающего социально-экономического развития «Заречный» в Пензенской области.

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Документом, копия которого имеется в распоряжении ИА «PenzaNews», определены границы ТОР «Заречный», виды экономической деятельности, при которых применяется особый правовой режим, а также минимальный объем капитальных вложений резидентов — 5 млн. рублей.

На данной территории будет применяться процедура свободной таможенной зоны, установленная правом Евразийского экономического союза.

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Ожидается, что создание инфраструктуры ТОР «Заречный» будет финансироваться за счет бюджетов Пензенской области и Заречного — в размере не менее 105 млн. рублей в 2018–2019 годах, а также внебюджетных источников.

По оценке Минэкономразвития России, функционирование территории опережающего социально-экономического развития обеспечит привлечение около 5 млрд. рублей инвестиций, в результате реализации инвестпроектов будет создано около 1,2 тыс. рабочих мест.

Среди направлений, по которым будет применяться особый правовой режим осуществления предпринимательской деятельности, перечислены обработка древесины, производство резиновых и пластмассовых изделий, компьютеров, электрического оборудования, автотранспортных средств, ремонт и монтаж машин и оборудования, разработка компьютерного программного обеспечения и консультационные услуги в данной области, научные исследования и разработки.