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Избран комитет кредиторов ОАО «Пензастрой»

13:23 | 14.07.2018 | Экономика

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Пенза, 14 июля 2018. PenzaNews. Семь человек избраны в состав комитета кредиторов ОАО «Пензастрой».

Избран комитет кредиторов ОАО «Пензастрой»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Соответствующее решение путем голосования принято в ходе очередного собрания кредиторов, которое состоялось в центре культуры и досуга Пензы минувшую пятницу, 13 июля.

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В состав комитета кредиторов вошли по одному представителю от каждого жилого комплекса ОАО «Пензастрой» — это Михаил Крапп (ЖК «Райки»), Сергей Зиненко (ЖК «Лукоморье»), Дмитрий Цветков (ЖК «На Стрельбищенской»), Михаил Ольхов (ЖК «Тернопольский») и Александр Ларьков (ЖК «8 Марта»), а также Дмитрий Дементьев и Александр Исаев.

Первый представляет подрядчиков, которые тоже владеют квартирами в недостроенных домах; второй — будет отстаивать интересы собственников коммерческих помещений.

Как отмечается в сообщении, опубликованном в группе «Пензастрой», дострой!» в соцсети «ВКонтакте», все кандидаты до избрания прошли процедуру согласования с дольщиками.

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