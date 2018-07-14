Избран комитет кредиторов ОАО «Пензастрой» Экономика

Пенза, 14 июля 2018. PenzaNews. Семь человек избраны в состав комитета кредиторов ОАО «Пензастрой».

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Соответствующее решение путем голосования принято в ходе очередного собрания кредиторов, которое состоялось в центре культуры и досуга Пензы минувшую пятницу, 13 июля.

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В состав комитета кредиторов вошли по одному представителю от каждого жилого комплекса ОАО «Пензастрой» — это Михаил Крапп (ЖК «Райки»), Сергей Зиненко (ЖК «Лукоморье»), Дмитрий Цветков (ЖК «На Стрельбищенской»), Михаил Ольхов (ЖК «Тернопольский») и Александр Ларьков (ЖК «8 Марта»), а также Дмитрий Дементьев и Александр Исаев.

Первый представляет подрядчиков, которые тоже владеют квартирами в недостроенных домах; второй — будет отстаивать интересы собственников коммерческих помещений.

Как отмечается в сообщении, опубликованном в группе «Пензастрой», дострой!» в соцсети «ВКонтакте», все кандидаты до избрания прошли процедуру согласования с дольщиками.