В Пензе дольщики вновь заявили о своей готовности выходить в пикеты Общество

Пенза, 12 июля 2018. PenzaNews. Пензенские дольщики, которые после встречи с губернатором Иваном Белозерцевым решили не устраивать, как планировали ранее, протестных акций около мэрии и Минстроя региона, теперь вновь заявили о своей готовности выходить в пикеты.

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Как следует из сообщения, распространенного активистами «Бездомного полка», причиной этого стало «существенное расхождение с поручениями губернатора» указанных в дорожной карте сроков достройки всех пяти домов ОАО «Пензастрой», которую планировалось подписать накануне в ходе совещания в областном Минстрое.

«В соответствии с картой, все дома планируется сдать 25 декабря 2020 года, что кардинально расходится со словами губернатора Ивана Белозерцева, который обещает ввести дома раньше этого срока», — поясняется в тексте.

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В итоге, по словам дольщиков, которых поначалу вообще не хотели пускать на совещание, министр строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Александр Гришаев вынужден был признать, что дорожная карта «никуда не годится».

Люди, купившие квартиры, потребовали, чтобы чиновники Минстроя разработали адекватный план по достройке домов и впредь не допускали ситуацию, «когда на совещании у губернатора они говорят одно, а по факту делают совсем другое».

«Бездомный полк» остается в режиме боевой готовности, дольщики готовы выходить в пикеты по первому сигналу. Кроме того, «Бездомный полк» требует встречи с нашим лучшим другом, полпредом в ПФО Михаилом Бабичем, который, по информации «Бездомного полка», посетит Пензу 19 июля. Дольщики хотят лично сказать ему «спасибо» за компенсации по аренде жилья, которые он продавил на федеральном уровне и которые, к слову сказать, никто из дольщиков до сих пор не получил», — говорится в сообщении.