Банк «Кузнецкий» подвел итоги финансовой деятельности за 6 месяцев 2018 года Экономика

Пенза, 17 июля 2018. PenzaNews. Пензенский банк «Кузнецкий» подвел итоги финансовой деятельности за первые шесть месяцев 2018 года.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе кредитно-финансового учреждения, с января по июнь текущего года относительно аналогичного периода 2017 года чистая прибыль увеличилась более чем в 7 раз, чистая процентная маржа снизилась на 0,2%, чистые комиссионные доходы выросли на 6,7%, а чистый валовый доход — на 4,1%.

По состоянию на 1 июля 2018 года, доходы банка «Кузнецкий» составили 398,8 млн. рублей, чистый процентный доход — 140,9 млн. рублей, чистый комиссионный доход — 106,7 млн. рублей, чистая прибыль — 96,6 млн. рублей.

Активы банка на начало июля составили 6 млрд. рублей, рост — 20% к аналогичной дате 2017 года; собственный капитал достиг 891,1 млн. рублей, увеличение — 26,3%.

С начала 2018 года «Кузнецкий» предоставил предприятиям, физическим лицам и органам местного самоуправления кредиты на сумму 2,8 млрд. рублей. Кредитный портфель увеличился на 26,8% и составил более 4 млрд. рублей. Кредитный портфель корпоративных клиентов на 1 июля текущего года достиг 3,2 млрд. рублей, рост к аналогичной дате 2017 года — 25,8%. Кредитный портфель физических лиц на эту же дату текущего года составил 821 млн. рублей, увеличение — 30,8%.

Портфель ценных бумаг увеличился на 16% — до 692,4 млн. рублей. Объем привлеченных вкладов населения на 1 июля 2018 года составил 2,6 млрд. рублей, депозиты и остатки на счетах организаций и предприятий — свыше 1,8 млрд. рублей. Более 440 млн. рублей привлечено от Центрального банка России под фондирование кредитов для предприятий малого и среднего бизнеса.

Значения нормативов на 1 июля 2018 года составляют: Н1.1 — 8,83% (минимальное значение, установленное Банком России, 4,5%); Н1.2 — 8,83% при минимальном значении 6%; Н1.0 — 15,69% при минимальном значении 8%; Н2 — 65,97% при минимальном значении 15%; Н3 — 58,3% при минимальном значении 50%, Н4 — 85,96% при максимальном значении 120%.

Все представленные показатели рассчитаны по внутренней методике кредитно-финансового учреждения.

Банк « Кузнецкий » был учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под номером 609. 19 января 2012 года преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 сентября 2015 года — в публичное акционерное общество.

Банк «Кузнецкий» включен в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428.