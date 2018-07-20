Иван Белозерцев призвал проектировать современное жилье Экономика

Пенза, 20 июля 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев призвал специалистов строительной отрасли учитывать последние тенденции при проектировании жилья, чтобы конечный результат отвечал потребностям покупателей.

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По его словам, время проектов в стиле 1970–1980-х годов ушло.

«Да, на это нужны деньги. […] Да, нужно привлекать хороших проектантов», — отметил глава региона, добавив при этом, что квалифицированные специалисты есть как в Пензе, так и готовы переехать из других городов, в том числе из Москвы.

Иван Белозерцев также обратил внимание на то, что покупатели стали более взыскательными.

По его словам, они зачастую тщательно изучают репутацию застройщика и анализируют наличие имеющейся инфраструктуры вблизи будущего жилья.