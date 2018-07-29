Центр поддержки экспорта обеспечит участие пензенских мебельщиков в KazinterMebel Экономика

Пенза, 29 июля 2018. PenzaNews. Региональный центр поддержки экспорта возьмет на себя расходы по участию пензенских производителей в XI международной выставке мебели KazinterMebel, которая пройдет в Астане с 13 по 16 сентября.

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«Центр поддержки экспорта берет на себя все расходы, связанные с арендой и оформлением площадки для мероприятия, а также с обеспечением необходимым оборудованием», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе министерства экономики Пензенской области.

В ведомстве отметили, что участие в данном событии позволит предприятиям продемонстрировать собственную продукцию, установить новые деловые контакты и найти потенциальных партнеров.

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«Для региональных участников будут организованы и проведены целевые В2В встречи с заинтересованными в сотрудничестве казахстанскими импортерами и дистрибьюторами», — добавили в министерстве.

Выставка KazinterMebel призвана объединить производителей и дистрибьюторов из разных стран мира для презентаций продукции и технологических инноваций в текстильном производстве.

Среди ее постоянных участников — представители торговых сетей, мебельных салонов, оптовые закупщики, руководители коммерческих и госкомпаний, заказчики для ресторанного и гостиничного бизнеса, дизайнеры, архитекторы, инвесторы и девелоперы, производители мебели, а также конечные потребители.

Экспозиция будет представлена четырьмя направлениями: «Мебель», «Оборудование», «Производство» и «Интерьер».