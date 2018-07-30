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В Пензе предложено возродить производство велосипедов

11:10 | 30.07.2018 | Экономика

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Пенза, 30 июля 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев предложил возродить в регионе производство велосипедов, начав со сборки моделей зарубежных фирм.

В Пензе предложено возродить производство велосипедов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В ходе обсуждения вопросов, которые необходимо проработать в рамках осенних бизнес-миссий, он призвал наладить взаимодействие с итальянской компанией, которая выпускает двухколесные транспортные средства.

«Почему нам не [...] восстановить традицию и, может быть, завести небольшое предприятие [...] по выпуску велосипедов в Пензенской области? Осуществлять сборку для начала, например», — отметил глава региона в ходе оперативного совещания в облправительстве в понедельник, 30 июля.

По словам Ивана Белозерцева, «компетенции в этой сфере упущены», но ситуация небезнадежная и производство еще можно восстановить.

«Спрос на это есть», — добавил губернатор.

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