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Сергей Капралов прокомментировал освобождение организаций от налога на движимое имущество

11:49 | 08.08.2018 | Экономика

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Пенза, 8 августа 2018. PenzaNews. Исключение движимого имущества предприятий и организаций из числа объектов налогообложения с 2019 года послужит стимулом для модернизации и обновления производственных мощностей. Такое мнение высказал министр экономики Пензенской области Сергей Капралов.

Сергей Капралов прокомментировал освобождение организаций от налога на движимое имущество

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Это будет способствовать повышению производительности труда, созданию высокотехнологичных рабочих мест, внедрению новых технологий и повышению конкурентоспособности товаров местных производителей», — отметил он.

Как поясняется на сайте министерства экономики региона, в соответствии с документом, подписанным президентом России Владимиром Путиным в минувшую пятницу, 3 августа, с 2019 года облагаться налогом будет только недвижимое имущество организаций.

«Данный закон будет способствовать расширению практики применения упрощенного порядка возмещения НДС и уточнения перечня документов, подтверждающих экспорт товаров, работ или услуг. Это в конечном итоге благоприятно скажется не только на облегчении процесса администрирования налога, но и окажет поддержку экспорту», — поясняется в пресс-релизе.

В нем отмечается, что в настоящее время в Пензенской области в отношении движимого имущества установлена льготная налоговая ставка в размере 0,55%, что в два раза ниже той, которая предусмотрена федеральным законодательством.

«Действие льготы, освобождающей компании от уплаты налога на движимое имущество, принятого на баланс в качестве основных средств с 1 января 2013 года, на федеральном уровне было прекращено с 1 января 2018 года. Право предоставления налоговой льготы в отношении движимого имущества было передано регионам, при этом максимальный размер ставки по данному налогу в текущем году не должен превышать 1,1%», — поясняется в тексте.

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