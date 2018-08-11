Галина Маркеева из Сердобска стала лауреатом премии «Бизнес-успех» Экономика

Пенза, 11 августа 2018. PenzaNews. Галина Маркеева из Сердобска Пензенской области одержала победу в номинации «Лучший проект в сфере торговли и услуг» в рамках регионального этапа национальной премии «Бизнес-успех», итоги которого подведены в Новокузнецке в минувшую пятницу, 10 августа.

Фото: Bsaward.ru

Высокую оценку жюри получил ее проект, посвященный кинотеатру «Куб».

Заместитель председателя правления МСП Банка Олег Князев и руководитель дирекции регионального развития «Корпорации МСП» Андрей Чуев вручили Галине Маркеевой наручные часы, золотой домкрат, книгу и подарочный сертификат на оценку рисков от бухгалтерской компании «ВБО-Консалт».

В номинации «Лучшая муниципальная практика поддержки предпринимательства и улучшения инвестиционного климата» отмечен город Магнитогорск Челябинской области. Представители местной администрации пройдут обучение по программе «Территория бизнеса — территория жизни».

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Победителем в категории «Лучший молодежный проект. Номинации имени Сергея Выходцева» стал Владимир Ксенофонтов, представляющий кондитерскую «Мерлин», открытую в Кемеровской области.

Константин Денисенко, участвовавший в конкурсе от имени компании Zias Алтайского края, получил главный приз за «Лучший экспортный проект». Ему в числе прочего вручен сертификат на участие в акселерационной программе «Бизнес-успех».

Представитель «Николаевской фермы» Александр Мельников, приехавший из Тверской области, победил в номинации «Лучший производственный проект».

Фаворитом в номинации «ЗОЖ» стал Евгений Головко из Кемеровской области с проектом «Медведь собрал».

По итогам голосования на сайте премии Александр Малышенко из новокузнецкой компании «Цифровые технологии» признан «народным предпринимателем».

Национальная премия «Бизнес-успех» вручается с 2011 года с целью стимулирования развития предпринимательской бизнес-среды и работы муниципалитетов.

За 2011–2018 годы прошло 67 региональных этапов, которые объединили 55 тыс. предпринимателей и 4 тыс. представителей муниципальной власти.