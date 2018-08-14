Банк «Кузнецкий» запустил мобильное приложение на Android для бизнеса

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе учреждения, оно позволит юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям управлять финансами организации там, где удобно, в круглосуточном режиме без выходных.
Функционал приложения позволяет получать информацию об остатке денежных средств, просматривать выписки по счетам, корреспонденцию из банка и историю совершенных платежей.
Для начала работы с «Интернет Банком» корпоративным клиентам необходимо подключить услугу дистанционного банковского обслуживания (ДБО) в любом отделении «Кузнецкого», после чего бесплатно скачать и запустить приложение на мобильном устройстве.
Работать с ним смогут только зарегистрированные пользователи системы ДБО для юрлиц и индивидуальных предпринимателей.
Банк «Кузнецкий» был учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под номером 609. 19 января 2012 года преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 сентября 2015 года — в публичное акционерное общество.
Банк «Кузнецкий» включен в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428.
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