Банк «Кузнецкий» запустил мобильное приложение на Android для бизнеса Экономика

Пенза, 14 августа 2018. PenzaNews. Пензенский банк «Кузнецкий» запустил для корпоративных клиентов мобильное приложение «Интернет Банк» для устройств с операционной системой Android.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе учреждения, оно позволит юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям управлять финансами организации там, где удобно, в круглосуточном режиме без выходных.

Функционал приложения позволяет получать информацию об остатке денежных средств, просматривать выписки по счетам, корреспонденцию из банка и историю совершенных платежей.

Для начала работы с «Интернет Банком» корпоративным клиентам необходимо подключить услугу дистанционного банковского обслуживания (ДБО) в любом отделении «Кузнецкого», после чего бесплатно скачать и запустить приложение на мобильном устройстве.

Работать с ним смогут только зарегистрированные пользователи системы ДБО для юрлиц и индивидуальных предпринимателей.

Банк « Кузнецкий » был учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под номером 609. 19 января 2012 года преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 сентября 2015 года — в публичное акционерное общество.

Банк «Кузнецкий» включен в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428.