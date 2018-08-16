В Пензе обсудят перспективы разработки протезов рук с системой мио-управления Экономика

Пенза, 16 августа 2018. PenzaNews. Перспективы внедрения в Пензенской области проекта компании «Моторика», предусматривающего разработку электромеханических протезов верхних конечностей с системой мио-управления, станет главной темой рабочего совещания, которое состоится в региональном правительстве в предстоящий понедельник, 20 августа.

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Предполагается, что разработки организации представит генеральный директор ООО «Моторика» Илья Чех.

В свою очередь управляющий регионального отделения ФСС России Владимир Христолюбов и генеральный директор ООО «Протезно-ортопедический центр» Игорь Конофольский проинформируют собравшихся о проекте поддержки детей-инвалидов, реализуемом в Пензенской области, сообщает пресс-служба облправительства.

Компания «Моторика» исследует и разрабатывает технологии на стыке медицины и робототехники. Ею выпущено два вида протезов для детей и взрослых с ампутациями верхних конечностей.

Проект по разработке электромеханических протезов верхних конечностей с системой мио-управления — на основе снятия электрических импульсов с мышц — реализуется при поддержке АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов». Главная цель его инициаторов — обеспечить российский и мировой рынки доступными функциональными протезами верхних конечностей.