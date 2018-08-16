EN
17:50:38 Четверг, 16 августа
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе обсудят перспективы разработки протезов рук с системой мио-управления

15:15 | 16.08.2018 | Экономика

Печать

Пенза, 16 августа 2018. PenzaNews. Перспективы внедрения в Пензенской области проекта компании «Моторика», предусматривающего разработку электромеханических протезов верхних конечностей с системой мио-управления, станет главной темой рабочего совещания, которое состоится в региональном правительстве в предстоящий понедельник, 20 августа.

В Пензе обсудят перспективы разработки протезов рук с системой мио-управления

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Предполагается, что разработки организации представит генеральный директор ООО «Моторика» Илья Чех.

В свою очередь управляющий регионального отделения ФСС России Владимир Христолюбов и генеральный директор ООО «Протезно-ортопедический центр» Игорь Конофольский проинформируют собравшихся о проекте поддержки детей-инвалидов, реализуемом в Пензенской области, сообщает пресс-служба облправительства.

Компания «Моторика» исследует и разрабатывает технологии на стыке медицины и робототехники. Ею выпущено два вида протезов для детей и взрослых с ампутациями верхних конечностей.

Проект по разработке электромеханических протезов верхних конечностей с системой мио-управления — на основе снятия электрических импульсов с мышц — реализуется при поддержке АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов». Главная цель его инициаторов — обеспечить российский и мировой рынки доступными функциональными протезами верхних конечностей.

Загрузка...
Читайте также
Уголовное дело возбуждено после конфликта на берегу болота под Кузнецком «Ростелеком» запустил для малого бизнеса тарифную линейку «Скорость»
Конкурсную программу фестиваля «В Пензе – есть» планируется связать с историей Готовность жилого фонда Пензенской области к отопительному сезону оценивается в 72%
В Пензе в суд передано дело о попытке украсть 300 кг металлолома Пенза и Ланьчжоу договорились о сотрудничестве
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама