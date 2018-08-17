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За полгода в экономику Пензы привлечено 8,5 млрд. рублей инвестиций

16:18 | 17.08.2018 | Экономика

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Пенза, 17 августа 2018. PenzaNews. Денежные средства инвесторов, по предварительной оценке, в размере 8,5 млрд. рублей привлечены в экономику Пензы в первой воловине 2018 года. Об этом сообщил вице-мэр Андрей Шевченко в ходе заседания постоянной комиссии гордумы по социально-экономическому развитию, промышленности, транспорту, связи и предпринимательской деятельности, состоявшегося в пятницу, 17 августа.

За полгода в экономику Пензы привлечено 8,5 млрд. рублей инвестиций

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Он напомнил, что по итогам 2016 года эта цифра составляла 15,2 млрд. рублей, в 2017-м — более 17,5 млрд. рублей.

Как отмечается на сайте мэрии, в 2017 году администрация Пензы и представители бизнеса заключили 14 протоколов о намерениях по взаимному сотрудничеству, предусматривающих инвестиции в размере более 1 млрд. рублей и создание не менее 500 рабочих мест.

В I полугодии 2018 года было подписано восемь протоколов, в числе которых — о строительстве комплекса ритуальных залов в районе Ново-Западного кладбища, возведение торгового центра в Дальнем Арбеково и предприятия по производству упаковочной тары на улице Беляева.

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