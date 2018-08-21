В Пензенской области выпущено 349 тыс. карт «Мир» Экономика

Пенза, 21 августа 2018. PenzaNews. 349 тыс. карт «Мир» выпущено в Пензенской области к началу II полугодия 2018 года, что составляет пятую часть от общего количества эмитированных в регионе карт. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального отделения Волго-Вятского главного управления Банка России.

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По данным учреждения, за шесть месяцев количество карт мир увеличилось на 6,5%, за год — на 15,5%.

В период с января по июнь 2018 года жители и гости Пензенской области оплатили товары и услуги картами «Мир» 7,5 млн. раз. Это в 100 раз превышает показатель первой половины 2017 года и составляет 17,5% от общего количества аналогичных операций с применением карт всех используемых в области платежных систем.

Еще 2,9 млн. транзакций пришлось на снятие наличных денег.

С 1 июля 2018 года все работники бюджетной сферы, получающие выплаты на банковские карты, переведены на «Мир».

Перевод пенсионеров на карты национальной платежной системы завершится к 1 июля 2020 года.