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Число пользователей интернет-банка среди клиентов «Кузнецкого» за год выросло в 1,7 раза

12:38 | 22.08.2018 | Экономика

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Пенза, 22 августа 2018. PenzaNews. Количество клиентов пензенского банка «Кузнецкий», использующих интернет-банк «kuzbank-онлайн», с начала 2018 года увеличилось в 1,3 раза, по сравнению с прошлым годом — в 1,7 раз. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе кредитно-финансового учреждения.

Число пользователей интернет-банка среди клиентов «Кузнецкого» за год выросло в 1,7 раза. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Объем переводов в системе дистанционного банковского обслуживания в июле 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 72%, объем коммунальных платежей вырос на 10%», — уточнили в банке.

В пресс-службе напомнили, что система «kuzbank-онлайн» представляет собой круглосуточный сервис, позволяющий клиентам через интернет управлять своими счетами, оплачивать услуги без комиссии в любом удобном месте.

«Наиболее часто совершаемыми операциями являются переводы, оплата коммунальных услуг, сотовой связи. Для владельцев смартфонов и планшетов существует мобильная версия приложения на базе iOS и Android, с помощью которой можно не только производить наиболее востребованные банковские операции, но и найти ближайшие офисы банка и банкоматы. Все операции в системе «kuzbank-онлайн» безопасны и осуществляются по подтверждению операции SMS-кодом, известному только клиенту», — отметили в «Кузнецком».

В учреждении добавили также, что подключиться к системе «kuzbank-онлайн» можно в любом офисе банка или на сайте.

Банк «Кузнецкий» был учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под номером 609. 19 января 2012 года преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 сентября 2015 года — в публичное акционерное общество.

Банк «Кузнецкий» включен в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428.

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