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Кандидатура Слугина предложена на пост главы пензенского отделения Союза машиностроителей

19:23 | 28.08.2018 | Экономика

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Пенза, 28 августа 2018. PenzaNews. Кандидатура гендиректора АО «ППО ЭВТ имени В.А. Ревунова» Алексея Слугина предложена на пост председателя пензенского регионального отделения Союза машиностроителей России, который освободился в связи с выходом на пенсию бывшего руководителя АО «Пензенское производственное объединение «Электроприбор» Юрия Почивалова.

Кандидатура Слугина предложена на пост главы пензенского отделения Союза машиностроителей

Фото: Pnzreg.ru

Генеральный директор АО «Термодинамика» Игорь Насенков, курирующий реготделение союза, представил Алексея Слугина в данном качестве председателю правительства Пензенской области Николаю Симонову в ходе встречи, состоявшейся во вторник, 28 августа.

Он напомнил, что главная цель общественной организации заключается в оказании содействия в развитии отрасли.

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«В Пензенской области немало устойчивых, стабильно работающих и развивающихся промышленных предприятий. Это и «Электроприбор», и «Рубин», и «Радиозавод», — сказал Игорь Насенков.

В свою очередь Николай Симонов тоже отметил важность объединения представителей промышленности, причем не только крупных предприятий, но и субъектов малого и среднего бизнеса.

«Важными задачами являются также модернизация производства, увеличение его объемов, повышение профессиональных компетенций и заработной платы сотрудников», — сказал он.

Как сообщает пресс-служба облправительства, Николай Симонов поддержал кандидатуру Алексея Слугина на пост главы реготделения Союза машиностроителей России.

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