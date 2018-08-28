Кандидатура Слугина предложена на пост главы пензенского отделения Союза машиностроителей Экономика

Пенза, 28 августа 2018. PenzaNews. Кандидатура гендиректора АО «ППО ЭВТ имени В.А. Ревунова» Алексея Слугина предложена на пост председателя пензенского регионального отделения Союза машиностроителей России, который освободился в связи с выходом на пенсию бывшего руководителя АО «Пензенское производственное объединение «Электроприбор» Юрия Почивалова.

Фото: Pnzreg.ru

Генеральный директор АО «Термодинамика» Игорь Насенков, курирующий реготделение союза, представил Алексея Слугина в данном качестве председателю правительства Пензенской области Николаю Симонову в ходе встречи, состоявшейся во вторник, 28 августа.

Он напомнил, что главная цель общественной организации заключается в оказании содействия в развитии отрасли.

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«В Пензенской области немало устойчивых, стабильно работающих и развивающихся промышленных предприятий. Это и «Электроприбор», и «Рубин», и «Радиозавод», — сказал Игорь Насенков.

В свою очередь Николай Симонов тоже отметил важность объединения представителей промышленности, причем не только крупных предприятий, но и субъектов малого и среднего бизнеса.

«Важными задачами являются также модернизация производства, увеличение его объемов, повышение профессиональных компетенций и заработной платы сотрудников», — сказал он.

Как сообщает пресс-служба облправительства, Николай Симонов поддержал кандидатуру Алексея Слугина на пост главы реготделения Союза машиностроителей России.