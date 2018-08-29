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В администрации Орловской области организована выставка пензенской продукции

10:35 | 29.08.2018 | Экономика

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Пенза, 29 августа 2018. PenzaNews. Пензенские предприятия представили свою продукцию на выставке, которая организована в фойе малого зала администрации Орловской области.

В администрации Орловской области организована выставка пензенской продукции. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В их числе — группа компаний «Дамате», которая предложила посетителям познакомиться с полуфабрикатами из индейки под брендом «Индилайт», а также йогуртами «Молком»; и холдинг «Черкизово», представивший колбасные изделия.

Кроме того, на выставке можно увидеть печенье от «Ванюшкиных сладостей», лимонады «Кувака» и пензенский мед.

Помимо этого, орловчане могут оценить вазы и сувениры от ЗАО «Никольский завод светотехнического стекла».

По данным министерства сельского хозяйства Пензенской области, в предстоящий четверг, 30 августа, предприятия региона представят свою продукцию на выставке-ярмарке в городе Ливны.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», делегация Пензенской области находится в Орловской области с официальным визитом. Программа пребывания в регионе рассчитана на три дня — с 28 по 30 августа.

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