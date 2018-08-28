Делегация во главе с пензенским губернатором прибыла в Орловскую область Политика

Пенза, 28 августа 2018. PenzaNews. Делегация Пензенской области, которую возглавляет губернатор Иван Белозерцев, а не мэр Пензы Виктор Кувайцев, как сообщалось ранее, прибыла в Орловскую область с трехдневным визитом.

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В ее состав вошли председатель Законодательного собрания Пензенской области, секретарь реготделения «Единой России» Валерий Лидин, депутаты, члены регионального правительства, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев и руководители некоторых предприятий.

Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, в рамках официального визита запланирована встреча глав двух регионов, презентации социально-экономического развития и продукции, выпускаемой на территории обоих субъектов РФ.

Кроме того, намечено подписание ряда соглашений.

Ожидается, что также члены пензенской делегации посетят промышленные предприятия, объекты образования, культуры и ЖКХ.