«Маяк-Техноцелл» готов к запуску новой бумагоделательной машины Экономика

Пенза, 7 сентября 2018. PenzaNews. Подготовительные работы, проводившиеся на пензенском предприятии «Маяк-Техноцелл» в преддверии запуска новой бумагоделательной машины, завершены.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе министерства промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области, церемония ввода данного оборудования в эксплуатацию состоится в предстоящий понедельник, 10 сентября.

«Производительность данной машины составляет 40 тыс. тонн в год. Кроме основной продукции, на ней будет осуществляться выпуск бумаги-основы для флизелиновых обоев, имеющей меловальный слой», — пояснили в ведомстве.

В Минпроме отметили, что это позволит сократить объемы импорта флизелиновых обоев.

«Общая стоимость инвестиционного проекта составила 3,7 млрд. рублей. В ходе его реализации на предприятии создано около 60 высокотехнологичных рабочих мест», — сказали в пресс-службе.