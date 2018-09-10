Средняя зарплата в Пензенской области достигла почти 30 тыс. рублей — Росстат Экономика

Пенза, 10 сентября 2018. PenzaNews. Среднемесячная номинальная начисленная зарплата в Пензенской области достигла по итогам июня 2018 года 29 тыс. 892 рублей. Такие данные обнародованы на сайте Федеральной службы государственной статистики.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Согласно представленным сведениям, это максимальное значение за всю первую половину текущего года.

Так, в январе средняя зарплата в Пензенской области составляла 24 тыс. 571 рубль, в феврале — 25 тыс. 197 рублей, в марте — 25 тыс. 324 рубля, в апреле — 26 тыс. 580 рублей, в мае — 28 тыс. 501 рубль.

Вместе с тем, согласно официальным данным, в декабре 2017 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата в регионе была выше — 32 тыс. 8 рублей.