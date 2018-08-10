Средняя зарплата в Пензенской области превысила 28,5 тыс. рублей Общество

Пенза, 10 августа 2018. PenzaNews. Среднемесячная номинальная начисленная зарплата в целом по экономике Пензенской области за май 2018 года составила 28 тыс. 501 рубль. Такие данные обнародованы на сайте Федеральной службы государственной статистики.

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Согласно представленным сведениям, по этому показателю Пензенская область занимает в Приволжском федеральном округе восьмое место из 14.

В тройку лидеров по уровню зарплат вошли: Пермский край — 36 тыс. 134 рубля, Татарстан — 35 тыс. 935 рублей и Самарская область — 35 тыс. 327 рублей.

Далее следуют Башкортостан — 35 тыс. 213 рублей, Удмуртия — 33 тыс. 742 рубля, Нижегородская область — 33 тыс. 395 рублей и Оренбургская — 32 тыс. 388 рублей.

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Ниже, чем в Пензенской области, средняя зарплата в шести регионах ПФО: в Кировской области — 27 тыс. 874 рубля, Ульяновской — 27 тыс. 757 рублей, Марий Эл — 27 тыс. 724 рубля, а также в Саратовской области — 27 тыс. 254 рубля, Чувашии — 26 тыс. 912 рублей и Мордовии — 26 тыс. 560 рублей.

По данным Росстата, с начала 2018 года в Пензенской области наблюдается планомерное увеличение размера средней зарплаты. В январе она составляла 24 тыс. 571 рубль, в феврале — 25 тыс. 197 рублей, в марте — 25 тыс. 324 рубля, в апреле — 26 тыс. 580 рублей.

Вместе с тем в декабре 2017 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата в Пензенской области была выше — 32 тыс. 8 рублей.