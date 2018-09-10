EN
20:32:23 Понедельник, 10 сентября
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе на предприятии «Маяк-Техноцелл» запущена новая бумагоделательная машина

19:29 | 10.09.2018 | Экономика

Печать

Пенза, 10 сентября 2018. PenzaNews. Бумагоделательная машина №6 запущена в торжественной обстановке на пензенском предприятии «Маяк-Техноцелл» в понедельник, 10 сентября.

В Пензе на предприятии «Маяк-Техноцелл» запущена новая бумагоделательная машина

Фото: Pnzreg.ru

В церемонии приняли участие губернатор Иван Белозерцев, генеральный директор ОАО «Маяк» Василий Вдонин и почетный председатель наблюдательного совета немецкой компании «Шоллер Техноцелл» Ханс-Михаэль Галленкамп (Hans-Michael Gallenkamp).

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, запуск нового оборудования производительностью до 40 тыс. тонн в год стал возможен благодаря реализации инвестиционного проекта, вложения в рамках которого составили примерно 4 млрд. рублей.

В ходе торжественного мероприятия Иван Белозерцев озвучил свою инициативу о присвоении Василию Вдонину звания почетного гражданина Пензенской области.

ООО «Маяк-Техноцелл» создано в Пензе в 2006 году как российско-немецкое предприятие открытым акционерным обществом «Маяк» и Technocell Dekor GmbH.

Предприятие специализируется на производстве бумаги-основы декоративных облицовочных материалов, конкурируя на рынке с зарубежными производителями.

Загрузка...
Читайте также
Пенза в IV квартале получит девять машин скорой помощи В Пензенской области 15 сентября стартует новый сезон «Культурных суббот»
В Пензе поскользнувшаяся на винограде покупательница отсудила у магазина 12 тыс. рублей Абонентам «Ростелекома» стал доступен истребитель Як-3Т в World of Warplanes
Пенза присоединится к «Кроссу нации» В Пензенской области в выходные потушили лесные пожары на площади более 1 га
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама