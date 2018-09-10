В Пензе на предприятии «Маяк-Техноцелл» запущена новая бумагоделательная машина Экономика

Пенза, 10 сентября 2018. PenzaNews. Бумагоделательная машина №6 запущена в торжественной обстановке на пензенском предприятии «Маяк-Техноцелл» в понедельник, 10 сентября.

Фото: Pnzreg.ru

В церемонии приняли участие губернатор Иван Белозерцев, генеральный директор ОАО «Маяк» Василий Вдонин и почетный председатель наблюдательного совета немецкой компании «Шоллер Техноцелл» Ханс-Михаэль Галленкамп (Hans-Michael Gallenkamp).

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, запуск нового оборудования производительностью до 40 тыс. тонн в год стал возможен благодаря реализации инвестиционного проекта, вложения в рамках которого составили примерно 4 млрд. рублей.

В ходе торжественного мероприятия Иван Белозерцев озвучил свою инициативу о присвоении Василию Вдонину звания почетного гражданина Пензенской области.

ООО «Маяк-Техноцелл» создано в Пензе в 2006 году как российско-немецкое предприятие открытым акционерным обществом «Маяк» и Technocell Dekor GmbH.

Предприятие специализируется на производстве бумаги-основы декоративных облицовочных материалов, конкурируя на рынке с зарубежными производителями.