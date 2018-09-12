Пензенские предприятия принимают участие в выставке «Импортозамещение» в Москве Экономика

Пенза, 12 сентября 2018. PenzaNews. Предприятия Пензенской области принимают участие в международной специализированной выставке «Импортозамещение», которая проходит в Москве с 11 по 13 сентября.

Фото: ООО «ЦКР»

Целью выставочной и деловой программ мероприятия является демонстрация развития потенциала предприятий и организаций по производству конкурентоспособных отечественных товаров и услуг.

Экспозиция охватывает различные отрасли экономики — машиностроение, транспортный сектор, медицину, строительство, промышленность, аграрную сферу, товары народного потребления, компьютерные разработки, высокотехнологичные решения в нефтегазовом и топливно-энергетическом комплексах. В выставке участвуют не только российские компании, но и представители Словении, Туниса, Белоруссии и других стран.

На стенде Пензенской области представлена продукция нескольких компаний региона.

Предприятие «Пневмоконт» демонстрирует производимые под торговой маркой «Круг» образы систем промышленной автоматизации и учета энергоресурсов на объектах энергетики, нефтегазовой промышленности, теплосетей, а также разрабатываемые программно-технические комплексы.

«СтанкоМашСтрой» представляет токарные станки и токарный обрабатывающий центр.

Предприятие «КСР-2» знакомит посетителей с производимыми контрольно-измерительными приборами — датчиками уровня байпасного и радарного типов, металлоизделиями, комплектующими к датчикам уровня для нефтегазовой химической теплоэнергетической промышленностей.

Литейно-механический завод «МашСталь», работающий в автомобильной, железнодорожной, нефтегазовой, атомной и других отраслях промышленности, презентует новейшие разработки для производства чугуна, стали, проката и трубной продукции, а также продукции из цветных металлов, алюминия и сплавов.

ООО «Парафарм» представляет линейку лечебно-профилактических средств из лекарственного растительного сырья и компонентов природного происхождения.

Научно-производственное предприятие «МедИнж-Био» демонстрирует собственные разработки — инновационные медицинские изделия, эндопротезы и импланты для человека.

ООО «Титанмед» презентует разрабатываемые изделия для травматологии, ортопедии и нейрохирургии.

Участие пензенских производственных компаний в работе международной выставки «Импортозамещение» организовано при финансовой помощи центра поддержки предпринимательства региона в рамках продвижения малых и средних предприятий на новые рынки сбыта.

Оператором экспозиции является ООО «Центр кластерного развития».