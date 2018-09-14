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Алексей Слугин возглавил пензенское отделение Союза машиностроителей

15:13 | 14.09.2018 | Экономика

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Пенза, 14 сентября 2018. PenzaNews. Гендиректор АО «ППО ЭВТ имени В.А. Ревунова» Алексей Слугин избран на пост председателя пензенского регионального отделения Союза машиностроителей России, который освободился в связи с выходом на пенсию бывшего руководителя АО «Пензенское производственное объединение «Электроприбор» Юрия Почивалова.

Алексей Слугин возглавил пензенское отделение Союза машиностроителей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Решение было принято единогласно в ходе общего собрания членов регионального совета общественной организации.

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Новый председатель пензенского отделения Союза машиностроителей выразил надежду на то, что промышленники региона продолжат сообща решать поставленные перед ними задачи.

«На первом этапе важно включить в состав нашего отделения новых представителей — как физических лиц, так и крупные промышленные предприятия, а также малый и средний бизнес. Чем нас больше, тем активнее мы сможем воплощать в жизнь проекты, направленные на развитие отрасли. Это и формирование кадрового резерва, и привлечение масштабных заказов, и в конечном итоге — совместное преодоление кризисных явлений экономики», — сказал Алексей Слугин.

Как сообщает пресс-служба регионального Минпрома, Юрий Почивалов по-прежнему входит в состав регионального совета.

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