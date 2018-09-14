Алексей Слугин возглавил пензенское отделение Союза машиностроителей Экономика

Пенза, 14 сентября 2018. PenzaNews. Гендиректор АО «ППО ЭВТ имени В.А. Ревунова» Алексей Слугин избран на пост председателя пензенского регионального отделения Союза машиностроителей России, который освободился в связи с выходом на пенсию бывшего руководителя АО «Пензенское производственное объединение «Электроприбор» Юрия Почивалова.

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Решение было принято единогласно в ходе общего собрания членов регионального совета общественной организации.

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Новый председатель пензенского отделения Союза машиностроителей выразил надежду на то, что промышленники региона продолжат сообща решать поставленные перед ними задачи.

«На первом этапе важно включить в состав нашего отделения новых представителей — как физических лиц, так и крупные промышленные предприятия, а также малый и средний бизнес. Чем нас больше, тем активнее мы сможем воплощать в жизнь проекты, направленные на развитие отрасли. Это и формирование кадрового резерва, и привлечение масштабных заказов, и в конечном итоге — совместное преодоление кризисных явлений экономики», — сказал Алексей Слугин.

Как сообщает пресс-служба регионального Минпрома, Юрий Почивалов по-прежнему входит в состав регионального совета.