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Андрей Николаев освободил пост гендиректора пензенского НИИФИ

16:21 | 17.09.2018 | Экономика

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Пенза, 17 сентября 2018. PenzaNews. Генеральный директор акционерного общества «Научно-исследовательский институт физических измерений» (входит в структуру АО «Российские космические системы») Андрей Николаев, возглавивший предприятие осенью 2016 года после наделения предыдущего руководителя Алексея Дмитриенко полномочиями члена Совета Федерации, освободил занимаемый пост. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в приемной АО «НИИФИ».

Андрей Николаев освободил пост гендиректора пензенского НИИФИ. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В компании пояснили, что Андрей Николаев перешел на новое место работы. При этом на какое именно, сказать затруднились.

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В приемной уточнили также, что изменения в руководстве акционерного общества произошли еще в минувшую среду, 12 сентября, временно предприятие возглавил заместитель генерального директора по производству и технологиям Сергей Торгашин, который длительное время работает в НИИФИ на различных должностях.

Вместе с тем на официальном сайте института в качестве гендиректора по-прежнему указан Андрей Николаев.

Заместителями руководителя АО «НИИФИ» значатся: Александр Белозерцев — по стратегическому планированию, Сергей Торгашин — по производству и технологиям, Владимир Измайлов — по качеству и Александр Шибаев — по безопасности.

Коммерческим директором предприятия является Надежда Банялис, директорами по организационному развитию и корпоративному управлению — Марина Бойцова и Игорь Шачнев соответственно.

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