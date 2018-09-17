Фамилия «Белозерцев» удалена из раздела о руководстве на сайте НИИФИ Экономика

Пенза, 17 сентября 2018. PenzaNews. Посвященная руководству АО «НИИФИ» (входит в структуру АО «Российские космические системы») страница на официальном сайте предприятия, которая была обновлена в связи с увольнением главы института Андрея Николаева, больше не содержит сведений об Александре Белозерцеве, занимавшем должность заместителя гендиректора по стратегическому планированию с осени 2016 года.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Еще днем в понедельник, 17 сентября, в соответствующем разделе Александр Белозерцев был указан сразу следом за Андреем Николаевым.

Фото: Niifi.ru

К вечеру страница претерпела изменения.

В качестве главы предприятия теперь значится временный генеральный директор Сергей Торгашин. Затем указан контактный телефон его помощника по научной работе Александра Блинова.

Фото: Niifi.ru

ИА «PenzaNews» на данный момент не располагает комментариями руководства АО «НИИФИ» относительно того, по какой причине сын губернатора Ивана Белозерцева — Александр Белозерцев — больше не входит в руководящий состав «Научно-исследовательского института физических измерений», а также продолжает ли он работать на этом предприятии в другой должности.