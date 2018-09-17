EN
01:26:05 Вторник, 18 сентября
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Фамилия «Белозерцев» удалена из раздела о руководстве на сайте НИИФИ

21:45 | 17.09.2018 | Экономика

Печать

Пенза, 17 сентября 2018. PenzaNews. Посвященная руководству АО «НИИФИ» (входит в структуру АО «Российские космические системы») страница на официальном сайте предприятия, которая была обновлена в связи с увольнением главы института Андрея Николаева, больше не содержит сведений об Александре Белозерцеве, занимавшем должность заместителя гендиректора по стратегическому планированию с осени 2016 года.

Фамилия «Белозерцев» удалена из раздела о руководстве на сайте НИИФИ. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Еще днем в понедельник, 17 сентября, в соответствующем разделе Александр Белозерцев был указан сразу следом за Андреем Николаевым.

Фото: Niifi.ru

К вечеру страница претерпела изменения.

В качестве главы предприятия теперь значится временный генеральный директор Сергей Торгашин. Затем указан контактный телефон его помощника по научной работе Александра Блинова.

Фото: Niifi.ru

ИА «PenzaNews» на данный момент не располагает комментариями руководства АО «НИИФИ» относительно того, по какой причине сын губернатора Ивана Белозерцева — Александр Белозерцев — больше не входит в руководящий состав «Научно-исследовательского института физических измерений», а также продолжает ли он работать на этом предприятии в другой должности.

Загрузка...
Читайте также
Фомин за день не смог разобраться с опубликованным в СМИ комментарием с признаками клеветы Житель Земетчино арестован на 10 суток за неуплату алиментов
В Пензе 22 сентября стоматологи будут принимать пациентов без записи Школьник из Тамалы вошел в число победителей конкурса «Герои среди нас»
В Пензе пройдет окружная конференция по практикам сопровождения людей с инвалидностью В Пензенской области с начала года введено в севооборот 35 тыс. га пашни
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама