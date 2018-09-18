EN
18:55:10 Вторник, 18 сентября
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Пензенский кондитерский кластер представил свою продукцию на выставке в Москве

12:55 | 18.09.2018 | Экономика

Печать

Москва, 18 сентября 2018. PenzaNews. Компании пензенского кондитерского кластера представили свою продукцию на 27-й международной выставке продуктов питания «WorldFood Moscow – 2018», которая начала свою работу в центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» в Москве в минувший понедельник, 17 сентября.

Пензенский кондитерский кластер представил свою продукцию на выставке в Москве

Фото: ООО «ЦКР»

На едином стенде посетители могут увидеть широкий ассортимент кондитерских изделий производства предприятий «Ванюшкины сладости», «Русский кондитер», «Руспродукт», «Мирослада» и «Славия». В их числе — печенье, кексы, торты, сушки, пряники, мармелад, суфле и конфеты.

Отдельные стенды дают возможность ознакомиться с кондитерскими изделиями фабрики «Остров изобилия», орехами и кондитерскими компонентами компании «Унитрон».

Ожидается, что по итогам «WorldFood Moscow – 2018» предприятия заключат договоры о поставке продукции, найдут новых потребителей и регионы сбыта.

Менеджер пензенского кондитерского кластера Оксана Есина выразила мнение, что экспозиция региона достаточно представительная и привлекает как постоянных, так и новых посетителей.

«Большое число пензенских компаний-участников демонстрирует, что регион укрепляет позиции одного из центров отечественной кондитерской промышленности», — добавила она.

27-я международная выставка продуктов питания «WorldFood Moscow – 2018» будет работать по 20 сентября.

На ней организовано 12 тематических разделов — представлен широкий ассортимент овощей и фруктов, бакалеи и кондитерских изделий, мяса и рыбы, чая и кофе, консервов и других продуктов питания отечественного и зарубежного производства.

Программа мероприятия предусматривает проведение российского продовольственного форума, конкурсов «Продукт года» и «Витрина новинок».

Экспозиция пензенского кондитерского кластера организована ООО «Центр кластерного развития» при поддержке Минпрома региона.

Загрузка...
Читайте также
В Пензе намечено обустроить платную парковку у онкодиспансера Заполняемость платной парковки на улице Пушкина в Пензе составляет в среднем 20%
Заречный вошел в число победителей конкурса лучших муниципальных практик В Пензенской области составят реестр неэффективных котельных
В Пензе по горячим следам раскрыли кражу из парикмахерской Пензенская область лидирует в ПФО по объему привлеченных в АПК льготных кредитов
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама