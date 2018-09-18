Пензенский кондитерский кластер представил свою продукцию на выставке в Москве Экономика

Москва, 18 сентября 2018. PenzaNews. Компании пензенского кондитерского кластера представили свою продукцию на 27-й международной выставке продуктов питания «WorldFood Moscow – 2018», которая начала свою работу в центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» в Москве в минувший понедельник, 17 сентября.

Фото: ООО «ЦКР»

На едином стенде посетители могут увидеть широкий ассортимент кондитерских изделий производства предприятий «Ванюшкины сладости», «Русский кондитер», «Руспродукт», «Мирослада» и «Славия». В их числе — печенье, кексы, торты, сушки, пряники, мармелад, суфле и конфеты.

Отдельные стенды дают возможность ознакомиться с кондитерскими изделиями фабрики «Остров изобилия», орехами и кондитерскими компонентами компании «Унитрон».

Ожидается, что по итогам «WorldFood Moscow – 2018» предприятия заключат договоры о поставке продукции, найдут новых потребителей и регионы сбыта.

Менеджер пензенского кондитерского кластера Оксана Есина выразила мнение, что экспозиция региона достаточно представительная и привлекает как постоянных, так и новых посетителей.

«Большое число пензенских компаний-участников демонстрирует, что регион укрепляет позиции одного из центров отечественной кондитерской промышленности», — добавила она.

27-я международная выставка продуктов питания «WorldFood Moscow – 2018» будет работать по 20 сентября.

На ней организовано 12 тематических разделов — представлен широкий ассортимент овощей и фруктов, бакалеи и кондитерских изделий, мяса и рыбы, чая и кофе, консервов и других продуктов питания отечественного и зарубежного производства.

Программа мероприятия предусматривает проведение российского продовольственного форума, конкурсов «Продукт года» и «Витрина новинок».

Экспозиция пензенского кондитерского кластера организована ООО «Центр кластерного развития» при поддержке Минпрома региона.