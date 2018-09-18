Заполняемость платной парковки на улице Пушкина в Пензе составляет в среднем 20% Экономика

Пенза, 18 сентября 2018. PenzaNews. Заполняемость платной муниципальной автоматизированной парковки на улице Пушкина в Пензе, которая начала функционировать в августе 2018 года, пока составляет в среднем 20%. Об этом сообщил начальник городского управления ЖКХ Вадим Муравлев.

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«Парковка функционирует в таком нормальном штатном режиме месяц, поэтому говорить сейчас о рентабельности […] немного преждевременно», — отметил он в ходе заседания постоянной комиссии гордумы по градорегулированию, землепользованию и собственности во вторник, 18 сентября.

По словам Вадима Муравлева, городские власти рассчитывают, что со временем парковка на улице Пушкина так же, как и у областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко, будет наполняться и «приносить какие-то денежные средства в бюджет».

Начальник УЖК напомнил, что стоимость пользования ею составляет 20 рублей в час, при этом каких-либо скидок для тех, кто паркуется на длительное время, на данный момент не предусмотрено.