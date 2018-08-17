Завершены работы по обустройству платной парковки у мэрии Пензы Общество

Пенза, 17 августа 2018. PenzaNews. Работы по обустройству платной муниципальной парковки на 62 машины на улице Пушкина — неподалеку от здания мэрии Пензы — и переоборудованию площадки на улице Лермонтова, рассчитанной на 48 автомобилей, завершены в пятницу, 17 августа. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Фото: Penza-gorod.ru

По данным мэрии, парковки работают круглосуточно в автоматизированном режиме.

Их оператором является департамент ЖКХ Пензы.

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Платная муниципальная парковка на улице Лермонтова в Пензе — в районе областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко — была создана в соответствии с постановлением городской администрации от 23 мая 2017 года; на улице Пушкина — неподалеку от здания мэрии — согласно документу от 6 июня 2018 года.

Согласно официальным данным, поступления в бюджет Пензы от деятельности муниципальной парковки на улице Лермонтова за 2017 год составили 1,4 млн. рублей, за четыре месяца 2018-го — свыше 800 тыс. рублей.