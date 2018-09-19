Число договоров на поставку пензенской продукции в сети достигло 460 Экономика

Пенза, 19 сентября 2018. PenzaNews. Число договоров, заключенных торговыми сетями и объединениями магазинов с местными товаропроизводителями на поставку продукции, достигло в Пензенской области к началу августа 2018 года 460. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

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Он добавил, что «в прошлом году у нас было 420 договоров».

«В первую очередь хотел бы поблагодарить […] сеть магазинов «Караван», сеть «Магазин моего района», — отметил Иван Белозерцев в ходе совещания, посвященного взаимодействию пензенских товаропроизводителей с торговыми сетями, которое состоялось в правительстве региона в среду, 19 сентября.

Губернатор добавил, что по сравнению с 2015–2016 годами улучшилось взаимодействие с федеральными сетями «Магнит» и «Spar».

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Он уточнил, что более 180 производителей поставляют в сетевые магазины 120 наименований кондитерских изделий, до 70 — колбасных, до 30 — хлебобулочных, до 12 — макаронных, до 40 видов молочной продукции, а также овощи, фрукты и мед.

«В условиях экономических санкций против России это способствует укреплению продовольственной безопасности», — подчеркнул глава региона.

Иван Белозерцев выразил мнение, что пензенскую продукцию берут более активно, поскольку «она качественная».

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по состоянию на 1 ноября 2017 года пензенские товаропроизводители заключили 454 договора на поставку продукции в торговые сети и объединения магазинов.