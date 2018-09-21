Муниципальные образования Пензенской области получат на дороги более 600 млн. рублей Экономика

Пенза, 21 сентября 2018. PenzaNews. Муниципальные образования Пензенской области получат в 2019 году из регионального дорожного фонда свыше 600 млн. рублей на софинансирование мероприятий по реконструкции, ремонту и содержанию проезжих частей. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

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В качестве примера он привел Кузнецк, которому в 2018 году выделено около 5 млн. рублей, а в следующем предусмотрено 40 млн. рублей.

По словам Ивана Белозерцева, главы муниципальных образований будут самостоятельно принимать решение, на какие проблемные объекты направить эти деньги.

«Башмаковский район — 20 млн. [рублей], Бековский — 15 млн., Белинский — 30 млн., Бессоновский — 40 млн., Вадинский — 20 млн., Городищенский — 30 млн., Земетчинский — 10 млн., Иссинский — 15 млн., Каменский — 30 млн., Кузнецкий — 20 млн., Колышлейский — 20 млн., Камешкирский — 22 млн., Лопатинский — 20 млн., Лунинский — 20 млн., Малосердобинский — 15 млн., Мокшанский — 30 млн., Никольский — 30 млн., Наровчатский — 15 млн., Неверкинский — 15 млн., Нижнеломовский — 40 млн., Пачелмский — 20 млн., Пензенский — 30 млн., но Пензенский участвует в проекте «Безопасные и качественные дороги», там очень серьезные финансовые средства идут по этому проекту, Сердобский — 40 млн., Сосновоборский — 15 млн., Спасский — 15 млн., Тамалинский — так же, Шемышейский — 20 млн.» — уточнил он в ходе 12-й очередной сессии Законодательного собрания Пензенской области в пятницу, 21 сентября.

Губернатор напомнил, что в 2016 году субсидии выделялись в объеме 93 млн. рублей, а в 2017 — 121 млн. рублей.