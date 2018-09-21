В Пензе заложили деньги на проектирование новых учреждений здравоохранения Экономика

Пенза, 21 сентября 2018. PenzaNews. Денежные средства на подготовку проектной документации для новых учреждений здравоохранения заложены в бюджет региона на 2018 год в ходе 12-й очередной сессии Законодательного собрания Пензенской области, состоявшейся в пятницу, 21 сентября.

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Соответствующий законопроект депутатам представила министр финансов региона Любовь Финогеева.

«Для организации первичной медико-санитарной помощи увеличены расходы на разработку проектной документации на строительство детской поликлиники в городе Пензе и взрослой поликлиники в микрорайоне «Запрудный» на 600 посещений — 10 млн. рублей. Второе направление здравоохранения: 20 млн. рублей выделяется на разработку проектной документации на строительство нового хирургического корпуса областного онкологического диспансера», — пояснила она.

Министр добавила, что также в бюджете текущего года предлагается предусмотреть расходы в размере 4 млн. рублей на обеспечение деятельности специализированных футбольных классов.

«На 2019 год [...] по национальному проекту «Жилье и городская среда» федерального проекта «Ипотека» увеличиваются расходы на осуществление взноса в уставный капитал ООО «Агентство ипотечного кредитования Пензенской области» для предоставления гражданам ипотечных займов по стандартам акционерского общества «Дом.рф» на 100 млн. рублей, по которому из бюджета этого акционерного общества будет предоставлено после выкупа закладных порядка 900 млн. рублей», — отметила Любовь Финогеева.

Также, по ее словам, проектом предусмотрено увеличение расходов на 71,3 млн. рублей в связи с переносом сроков и корректировкой проектной документации на строительство детской поликлиники в Нижнем Ломове.

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«Указанные изменения в увеличении расходной части бюджета производятся за счет уточнения потребности на предоставление мер социальной поддержки по оплате ЖКУ отдельным категориям граждан в связи с переходом на ее предоставление по фактическим расходам, вместо действующих в настоящее время исходя из региональных стандартов стоимости ЖКУ — это 106 млн. рублей — и за счет передвижки средств из других расходов, где сложилась экономия по торгам, или мероприятия переносятся на другие сроки», — сказала министр.

Она уточнила, что в связи с этим основные параметры бюджета региона на 2018 год и плановый период 2019–2020 годов — доходы, расходы и дефицит — не изменятся.

В итоге предлагаемые изменения поддержали 26 депутатов, двое воздержались.