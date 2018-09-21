Пензенские депутаты большинством голосов поддержали поправки к проекту закона о пенсиях Политика

Пенза, 21 сентября 2018. PenzaNews. Депутаты Заксобрания Пензенской области большинством голосов утвердили таблицу поправок к проекту федерального закона №489161-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий», который предполагает поэтапное повышение возраста выхода на заслуженный отдых.

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В роли докладчика по этому вопросу на 12-й очередной сессии, состоявшейся в пятницу, 21 сентября, выступил вице-спикер регионального парламента, член фракции «Единая Россия» Вячеслав Космачев.

«Проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий» рассмотрен Государственной думой и принят в первом чтении 19 июля 2018 года. В Пензенской области прошли открытые общественные обсуждения данного законопроекта. Участие в них приняли представители отраслевых профсоюзов, ассоциации промышленников, общественные объединения и политические партии», — отметил он.

Вячеслав Космачев добавил, что в регионе «высказаны многочисленные предложения, которые были всесторонне обсуждены и систематизированы».

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«В соответствии с регламентом рассмотрения законопроектов в Государственной думе, ко второму чтению вносятся поправки в законопроект. Предлагается рассмотреть проект поправок. Таблица поправок у вас имеется», — сказал заместитель председателя Законодательного собрания Пензенской области.

При этом ни одну из них он не назвал и никоим образом не прокомментировал.

Итоги голосования озвучил спикер Валерий Лидин.

«За — 24, против — 3, воздержался — 1», — сказал он, добавив, что принятое постановление будет сегодня же направлено в комитет Госдумы России по труду, социальной политике и делам ветеранов.

По данным ИА «PenzaNews», на сессии присутствовали оба члена фракции КПРФ в Законодательном собрании — Георгий Камнев и Алексей Петров, а также единственный представитель ЛДПР — Александр Васильев.

Глава фракции «Справедливая Россия» Валерий Плахута сессию пропустил.

Все остальные депутаты представляют в региональном парламенте «Единую Россию».