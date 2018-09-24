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Пензенский Минпром распределит 10 млн. рублей субсидий на модернизацию производства

12:04 | 24.09.2018 | Экономика

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Пенза, 24 сентября 2018. PenzaNews. Министерство промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области объявило о начале приема заявок на предоставление субсидий на возмещение части затрат, понесенных при приобретении оборудования для модернизации производства товаров.

Пензенский Минпром распределит 10 млн. рублей субсидий на модернизацию производства

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В 2018 году на эти цели из бюджета региона выделено 10 млн. рублей.

Денежные средства предусмотрены в рамках госпрограммы «Развитие промышленности в Пензенской области и повышение ее конкурентоспособности на 2014–2020 годы».

Как сообщает пресс-служба регионального Минпрома, субсидии могут быть предоставлены предприятиям, занимающимся производством товаров в легкой, текстильной и кондитерской промышленности — юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.

Возмещено может быть не более 50% затрат на покупку оборудования. При этом максимальный размер субсидии составляет не более 2 млн. рублей на одного получателя в текущем финансовом году.

Прием заявок завершится 23 октября.

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