EN
14:39:50 Вторник, 25 сентября
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Сердобская колония изготовит для бековской больницы забор почти за 1,4 млн. рублей

10:20 | 25.09.2018 | Экономика

Печать

Пенза, 25 сентября 2018. PenzaNews. Контракт на сумму 1 млн. 386 тыс. рублей на изготовление металлического ограждения для участковой больницы в Беково Пензенской области заключен с лечебным исправительным учреждением №6 в Сердобске.

Сердобская колония изготовит для бековской больницы забор почти за 1,4 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно данным портала госзакупок, заказчиком работ выступило ГБУЗ «Сердобская межрайонная больница имени А.И. Настина», в состав которой входит бековское лечебное учреждение.

Ограждение будет приобретено за счет субсидии на реализацию отдельных мероприятий подпрограммы «Профилактика правонарушений в Пензенской области в 2014–2020 годах» госпрограммы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Пензенской области на 2014–2020 годы».

ЛИУ №6 стало единственным участником торгов, в связи с чем аукцион признан несостоявшимся.

Контракт с учреждением был заключен 10 сентября.

Загрузка...
Читайте также
Выставка картин Алексея Головченко будет открыта в Пензе 28 сентября Создатель «Квартала Луи» назвала работу без шаблонов важной частью сопровождения инвалидов
В Пензе вступил в силу приговор 11 членам ОПГ по делу о краже дизтоплива В Пензенской области составят рейтинг инновационной активности предприятий
«Ростелеком» проложил оптику к коттеджам в Засечном «Дерево сердец пензенцев» создадут на основе измерения давления жителей
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама