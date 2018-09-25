Сердобская колония изготовит для бековской больницы забор почти за 1,4 млн. рублей Экономика

Пенза, 25 сентября 2018. PenzaNews. Контракт на сумму 1 млн. 386 тыс. рублей на изготовление металлического ограждения для участковой больницы в Беково Пензенской области заключен с лечебным исправительным учреждением №6 в Сердобске.

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Согласно данным портала госзакупок, заказчиком работ выступило ГБУЗ «Сердобская межрайонная больница имени А.И. Настина», в состав которой входит бековское лечебное учреждение.

Ограждение будет приобретено за счет субсидии на реализацию отдельных мероприятий подпрограммы «Профилактика правонарушений в Пензенской области в 2014–2020 годах» госпрограммы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Пензенской области на 2014–2020 годы».

ЛИУ №6 стало единственным участником торгов, в связи с чем аукцион признан несостоявшимся.

Контракт с учреждением был заключен 10 сентября.