В Пензенской области составят рейтинг инновационной активности предприятий Экономика

Пенза, 25 сентября 2018. PenzaNews. Рейтинг инновационной активности предприятий будет составлен в Пензенской области.

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«Данный рейтинг проводится с целью определения лидеров в области внедрения на производстве технологических инноваций и выпуска современной конкурентоспособной продукции», — пояснил глава регионального Минпрома Михаил Торгашин.

Как сообщает пресс-служба министерства, методика оценки инновационной активности предприятий и определения высокотехнологичных компаний-лидеров утверждена приказом, который Михаил Торгашин подписал 3 сентября.

Согласно документу, в оценке могут принять участие юридические лица вне зависимости от их организационно-правовой формы, зарегистрированные и осуществляющие деятельность на территории региона.

В соответствии с методикой, предприятия будут оцениваться по научному потенциалу, материально-технической базе и способности к внедрению инноваций, а также по тому, как реализовано данное направление.

Десять предприятий с наивысшими показателями будут признаны региональными технологическими лидерами, награждены дипломами и рекомендованы министерству экономического развития РФ для участия в проекте «Региональные чемпионы».

Форма анкеты и подробные условия размещены на сайте регионального Минпрома.

Заявку на участие необходимо подать до 10 октября.