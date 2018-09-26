Пензенский «Легпром» представил новинки на международной выставке в Москве Экономика

Москва, 26 сентября 2018. PenzaNews. Предприятия пензенского кластера легкой промышленности «Легпром» представили модные новинки на XXI международной выставке «CJF – Детская мода – 2018. Осень» в московском «Экспоцентре».

Фото: ООО «ЦКР»

В их числе — индивидуальные предприниматели Вера Ильдейкина и Наталья Фролова, выпускающие одежду под торговыми марками «Ilves» и «Fifland» соответственно. Они знакомят посетителей с одеждой сезона «осень-зима» для детей в возрасте от 3 до 16 лет из шерстяных и плащевых тканей.

Кроме того, руководители пензенских компаний участвуют в работе конгресса индустрии детских товаров, который организован Минпромторгом России в рамках выставки.

На нем обсуждаются проблемы цифровизации детской промышленности, а также широкий круг вопросов, связанных с развитием производства и экспорта товаров для юных потребителей.

Предполагается, что участие в мероприятии позволит предприятиям «Легпрома» найти новых покупателей и выйти на пока не освоенные рынки сбыта как в России, так и за рубежом.

Выставочная экспозиция кластера организована при поддержке ООО «Центр кластерного развития» и Минпрома Пензенской области.

Салон «CJF – Детская мода» (ранее — «Салон детской и юношеской моды. Одежда для будущих мам») получил статус самостоятельной выставки в 2007 году. Мероприятие объединяет профессионалов индустрии детской моды.

С 2010 года проводится дважды в год — в феврале и сентябре — в соответствии с циклом оптовых закупок в данном сегменте рынка.

В 2018 году впервые представлено три павильона экспозиции.