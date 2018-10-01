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Пензенские власти направят на ремонт сельских дорог и благоустройство 662 млн. рублей

14:37 | 01.10.2018 | Экономика

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Пенза, 1 октября 2018. PenzaNews. 662 млн. рублей планируется заложить в бюджет Пензенской области на 2019 и плановый период 2020–2021 годов для выделения субсидий на софинансирование работ по строительству, ремонту и содержанию сельских автодорог, а также по благоустройству дворов вблизи многоквартирных домов и проездов к ним. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Пензенские власти направят на ремонт сельских дорог и благоустройство 662 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Ожидается, что наибольшие суммы — по 40 млн. рублей — получат в 2019 году Бессоновский, Сердобский, Нижнеломовский районы и Кузнецк.

По 30 млн. рублей предусмотрено для Белинского, Городищенского, Каменского, Мокшанского, Никольского и Пензенского районов.

Размер субсидий другим муниципальным образованиям области будет варьироваться от 15 млн. до 22 млн. рублей.

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