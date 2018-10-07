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В Пензе одобрена заявка первого потенциального резидента ТОР «Сердобск»

12:10 | 07.10.2018 | Экономика

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Пенза, 7 октября 2018. PenzaNews. Комиссия при правительстве Пензенской области одобрила заявку ООО «Грибная компания» на присвоение статуса резидента территории опережающего социально-экономического развития «Сердобск».

В Пензе одобрена заявка первого потенциального резидента ТОР «Сердобск». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в министерстве экономики региона, в ближайшее время между областным правительством и инвестором будет подписано соглашение об осуществлении деятельности на территории ТОР «Сердобск».

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«Грибная компания» намерена реализовать проект по выращиванию шампиньонов. Общая сумма вложений оценивается в 1 млрд. 450 млн. рублей. Планируемый объем производства — 5 тыс. тонн свежих охлажденных грибов в год.

На данный момент организация вложила в проект более 1 млрд. рублей.

На эти средства частично возведены стены и залит фундамент основного цеха. Ведется монтаж металлоконструкций в ангаре для временного хранения автотранспорта, а также в цехе по выращиванию шампиньонов. Ведутся работы по возведению цеха по приготовлению компоста.

Как резиденту ТОС компании будут предоставлены существенные льготы в виде сниженных ставок по налогам на прибыль и на имущество, снижены тарифы страховых взносов. На муниципальном уровне предусмотрены преференции по обнулению ставки земельного налога.

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