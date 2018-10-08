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Банк «Агророс» расширил сеть доступных банкоматов

10:49 | 08.10.2018 | Экономика

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Пенза, 8 октября 2018. PenzaNews. Более 6 тыс. банкоматов и терминалов самообслуживания по всей России стали доступны на льготных условиях держателям карт банка «Агророс», в том числе проживающим в Пензенской области.

Банк «Агророс» расширил сеть доступных банкоматов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе кредитно-финансового учреждения, расширение сети произошло в рамках процессов по объединению партнерского банка «Открытие» с Бинбанком.

«Клиентам на льготных условиях стали доступны банкоматы Бинбанка. Ознакомиться с адресами партнерской сети терминалов можно на сайте банка «Открытие», — уточнили в пресс-службе, добавив, что там же размещены тарифы для физических лиц и корпоративных клиентов на снятие наличных.

В банке напомнили, что держателям карт доступны программы лояльности, включающие в себя денежное вознаграждение за безналичную оплату товаров и услуг.

АО «Банк «Агророс» был создан в Саратове 23 мая 1994 года.

Включен в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов 25 ноября 2004 года под номером 217.

Оказывает широкий спектр финансовых услуг для юридических и физических лиц.

Лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте №2860 выдана Банком России 11 февраля 2016 года.

Банк «Открытие» входит в список системно значимых финансово-кредитных институтов, утвержденный Банком России. Является головной организацией полнофункциональной финансовой группы, в которую входят банки «Траст» и «Росгосстрах банк». Оказывает АО «Банк «Агророс» услуги процессинга по банковским картам и предоставляет возможность снятия наличных в банкоматах и терминалах.

Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №2209 выдана Банком России 24 ноября 2014 года.

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