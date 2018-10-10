Пенза заняла 70 место в рейтинге городов по уровню зарплат Экономика

Пенза, 10 октября 2018. PenzaNews. Пенза заняла 70 место в рейтинге 100 столиц регионов России и крупнейших городов страны по численности населения, который был составлен экспертами агентства «РИА Рейтинг» на основе анализа соотношения средних зарплат и стоимости стандартного потребительского набора.

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При его подготовке была детально изучена муниципальная статистика.

Так, средние зарплаты по городам за вычетом НДФЛ рассчитаны на основе данных за январь–июнь 2018 года.

Стандартный потребительский набор выведен для одного человека, проживающего в собственной квартире площадью 28 кв. метров. Он включает в себя 112 товаров и услуг, среди которых — продукты питания, одежда, промтовары, мебель, электротехника, расходы на транспорт и отдых, а также коммунальные, телекоммуникационные, юридические и финансовые услуги.

Результаты исследования свидетельствуют о неравномерности уровня зарплат в разных городах. Соотношение их размера и стоимости стандартного потребительского набора варьируется от 1,32 до 3,58.

При этом медианное среди исследуемых городов значение соотношения составляет 1,99, то есть в среднем ежемесячно человек зарабатывает сумму, которая примерно в два раза перекрывает его стандартные расходы.

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Согласно представленным данным, в Пензе соотношение составляет 1,77. При этом в среднем, по официальным данным, в I полугодии жители получали 28 тыс. 680 рублей.

В первой половине 2018 года самая высокая зарплата с поправкой на цены зафиксирована в Южно-Сахалинске — на 81 тыс. 700 рублей можно было приобрести 3,58 фиксированных набора товаров и услуг.

Близкий результат у Салехарда, где соотношение составляет 3,55. При этом средняя зарплата там выше — 90 тыс. 500 рублей.

Третьим по покупательной способности оказался Сургут, а четвертую строчку занял Ханты-Мансийск. Москва расположилась на пятой позиции.

В регионах Приволжского федерального округа наблюдается следующая ситуация: Казань заняла в рейтинге 22 место с соотношением 2,28, Уфа — 29 строчку (2,21), Оренбург — 34 (2,15), Нижний Новгород — 38 (2,09), Самара — 45 (2,04), Пермь — 46 (2,03), Ижевск — 54 (1,94), Саратов — 60 (1,90), Киров — 68 (1,78), Чебоксары — 69 (1,77), Йошкар-Ола — 74 (1,74), Ульяновск — 77 (1,72), Саранск — 78 (1,72).