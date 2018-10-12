Банк «Кузнецкий» запустил мобильное приложение для бизнеса для устройств на iOS Экономика

Пенза, 12 октября 2018. PenzaNews. Пензенский банк «Кузнецкий» запустил мобильное приложение для корпоративных клиентов «Kuzbank для бизнеса», предназначенное для устройств на операционной системе iOS.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе кредитно-финансового учреждения, приложение позволяет просматривать выписки по счетам, историю совершенных платежей, данные об остатке средств и получать корреспонденцию из банка.

«Kuzbank для бизнеса» — это удобный способ управлять финансами организации в любое время суток. Для начала работы с мобильным приложением необходимо подключиться к услуге дистанционного банковского обслуживания (ДБО), получить учетную запись и пароль для входа в систему, бесплатно скачать приложение в App Store и запустить его на iPhone, iPad или iPod Touch, после чего задать собственный PIN-код», — пояснили в банке.

В пресс-службе напомнили, что ранее приложение для бизнеса было успешно запущено для устройств, работающих на операционной системе Android.

Банк « Кузнецкий » был учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под номером 609. 19 января 2012 года преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 сентября 2015 года — в публичное акционерное общество.

Банк «Кузнецкий» включен в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428.