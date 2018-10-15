EN
21:54:56 Понедельник, 15 октября
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Первые участники из Пензенской области заявились на конкурс «Лидеры России»

21:01 | 15.10.2018 | Экономика

Печать

Пенза, 15 октября 2018. PenzaNews. Свыше 50 тыс. человек, среди которых есть жители Пензенской области, подали заявки на участие в конкурсе управленцев «Лидеры России», стартовавшем 10 октября.

Первые участники из Пензенской области заявились на конкурс «Лидеры России». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Наибольшую активность проявили представители Центрального федерального округа, от которых поступило 35,5% заявок. На втором месте находится Приволжский федеральный округ (15,53%), на третьем — Северо-Западный (12,46%).

По числу желающих участвовать в конкурсе Пензенская область расположилась в ПФО на 11-м месте после Нижегородской и Самарской областей, Татарстана, Башкирии, Пермского края, Саратовской, Оренбургской областей, Чувашии, Кировской и Ульяновской областей.

По словам руководителя конкурса «Лидеры России», генерального директора АНО «Россия — страна возможностей», проректора РАНХиГС Алексея Комиссарова, заявки поступили из всех регионов России, а также из нескольких десятков стран мира.

«Регионом-лидером по количеству заявок является Москва, на столицу приходится 21,1% участников конкурса. В топ-5 регионов также входят Санкт-Петербург (8%), Московская область (6,7%), Свердловская область и Краснодарский край (по 3,2%)», — уточнил он.

Читайте также

Пензенцы не вошли в число финалистов конкурса «Лидеры России»

Целью конкурса «Лидеры России» является поиск, развитие и поддержка перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем развития управленческих компетенций.

К участию в нем допускаются лица в возрасте до 55 лет. При этом для иностранцев дополнительным условием является готовность работать в России, в зарубежных представительствах органов госвласти РФ или подразделениях отечественных организаций.

Конкурс будет проводиться в несколько этапов. В октябре состоится регистрация участников, в ноябре и декабре — дистанционный этап, в январе и феврале 2019 года — региональные полуфиналы, а в марте — всероссийский финал.

В качестве призов и наград для победителей предусмотрены: сертификат на обучение, включение в проект по развитию управленческого кадрового резерва, участие в программе наставничества, а также посещение Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Оператором конкурса является АНО «Россия – страна возможностей».

Загрузка...
Читайте также
Один из классов пензенской гимназии №6 начали оформлять в юнармейском стиле В Пензе после гибели человека озаботились состоянием балконов
Дмитрий Матушкин приступил к исполнению обязанностей главы пензенского управления СКР В пензенской библиотеке оформлена выставка для незрячих и слабовидящих
В министерстве образования назвали сроки подачи тепла в сердобский лицей За заслуги в развитии Пензы планируется поощрить около 30 человек
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама