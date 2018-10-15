Первые участники из Пензенской области заявились на конкурс «Лидеры России» Экономика

Пенза, 15 октября 2018. PenzaNews. Свыше 50 тыс. человек, среди которых есть жители Пензенской области, подали заявки на участие в конкурсе управленцев «Лидеры России», стартовавшем 10 октября.

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Наибольшую активность проявили представители Центрального федерального округа, от которых поступило 35,5% заявок. На втором месте находится Приволжский федеральный округ (15,53%), на третьем — Северо-Западный (12,46%).

По числу желающих участвовать в конкурсе Пензенская область расположилась в ПФО на 11-м месте после Нижегородской и Самарской областей, Татарстана, Башкирии, Пермского края, Саратовской, Оренбургской областей, Чувашии, Кировской и Ульяновской областей.

По словам руководителя конкурса «Лидеры России», генерального директора АНО «Россия — страна возможностей», проректора РАНХиГС Алексея Комиссарова, заявки поступили из всех регионов России, а также из нескольких десятков стран мира.

«Регионом-лидером по количеству заявок является Москва, на столицу приходится 21,1% участников конкурса. В топ-5 регионов также входят Санкт-Петербург (8%), Московская область (6,7%), Свердловская область и Краснодарский край (по 3,2%)», — уточнил он.

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Целью конкурса «Лидеры России» является поиск, развитие и поддержка перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем развития управленческих компетенций.

К участию в нем допускаются лица в возрасте до 55 лет. При этом для иностранцев дополнительным условием является готовность работать в России, в зарубежных представительствах органов госвласти РФ или подразделениях отечественных организаций.

Конкурс будет проводиться в несколько этапов. В октябре состоится регистрация участников, в ноябре и декабре — дистанционный этап, в январе и феврале 2019 года — региональные полуфиналы, а в марте — всероссийский финал.

В качестве призов и наград для победителей предусмотрены: сертификат на обучение, включение в проект по развитию управленческого кадрового резерва, участие в программе наставничества, а также посещение Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Оператором конкурса является АНО «Россия – страна возможностей».