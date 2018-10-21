Консолидированный бюджет Пензенской области по доходам за девять месяцев исполнен на 100% Экономика

Пенза, 21 октября 2018. PenzaNews. Доходы в сумме более 45 млрд. 216 млн. рублей поступили в консолидированный бюджет Пензенской области с января по сентябрь 2018 года, план выполнен на 100%. Об этом сообщается на сайте министерства финансов региона.

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По данным ведомства, налоговые и неналоговые доходы составили более 30 млрд. 27 млн. рублей, или 100,8% к плану; безвозмездные поступления — 15 млрд. 189 млн. рублей (98,5%).

Бюджет Пензенской области по доходам выполнен на 100,2%: при плане в более чем 39 млрд. 315 млн. рублей фактически поступило почти 39 млрд. 389 млн. рублей.

Поступления налоговых и неналоговых доходов сложились в сумме более 24 млрд. 254 млн. рублей при запланированном объеме около 23 млрд. 953 млн. рублей. План выполнен на 101,3%.