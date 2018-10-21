EN
15:05:29 Воскресенье, 21 октября
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Консолидированный бюджет Пензенской области по доходам за девять месяцев исполнен на 100%

10:16 | 21.10.2018 | Экономика

Печать

Пенза, 21 октября 2018. PenzaNews. Доходы в сумме более 45 млрд. 216 млн. рублей поступили в консолидированный бюджет Пензенской области с января по сентябрь 2018 года, план выполнен на 100%. Об этом сообщается на сайте министерства финансов региона.

Консолидированный бюджет Пензенской области по доходам за девять месяцев исполнен на 100%. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По данным ведомства, налоговые и неналоговые доходы составили более 30 млрд. 27 млн. рублей, или 100,8% к плану; безвозмездные поступления — 15 млрд. 189 млн. рублей (98,5%).

Бюджет Пензенской области по доходам выполнен на 100,2%: при плане в более чем 39 млрд. 315 млн. рублей фактически поступило почти 39 млрд. 389 млн. рублей.

Поступления налоговых и неналоговых доходов сложились в сумме более 24 млрд. 254 млн. рублей при запланированном объеме около 23 млрд. 953 млн. рублей. План выполнен на 101,3%.

Загрузка...
Читайте также
В Никольском районе злоумышленники украли кровлю частного дома В Пензе на базе библиотеки для детей и юношества пройдет мероприятие к 100-летию ВЛКСМ
Сборная из Пензы отправится в Дзержинск на первый тур первенства России по водному поло Пензенский предприниматель допустил нарушения при обработке полей с воздуха
В Константиновке трое молодых людей подозреваются в краже из машины В фестивале «Я начинаю с ГТО» в Кузнецке приняли участие 19 команд
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама