Еду, напитки и сигареты на 70,6 млрд. рублей продали в Пензенской области с начала года Экономика

Пенза, 23 октября 2018. PenzaNews. Продукты питания, напитки и табачные изделия на сумму 70,6 млрд. рублей проданы в Пензенской области в период с января по сентябрь 2018 года, что в сопоставимой оценке на 4,2% больше, чем за аналогичный период 2017-го. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального министерства сельского хозяйства.

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«За этот же период оборот розничной торговли по продаже потребительских товаров составил 155,7 млрд. рублей, что на 3,8% больше, чем за девять месяцев 2017 года в сопоставимых ценах. Оборот розничной торговли на душу населения составил 115,4 тыс. рублей; за первые девять месяцев 2017 года — 108,5 тыс. рублей», — уточнили в ведомстве.

В министерстве уточнили, что удельный вес рынков и ярмарок в обороте розничной торговли за отчетный период составил 5,9%.

«Непродовольственных товаров в январе–сентябре 2018 года население приобрело на сумму 83 млрд. рублей, это составляет 103,4% в сопоставимых ценах к уровню аналогичного периода 2017-го. Индекс потребительских цен на товары и услуги по Пензенской области в сентябре по отношению к августу составил 99,8%, к декабрю 2017 года — 102,4%», — добавили в пресс-службе.

В министерстве отметили, что торговля в Пензенской области представлена почти 9 тыс. 800 стационарными объектами и более чем 2 тыс. нестационарными.