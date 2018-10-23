В Пензе определены условия приватизации АО «Экспертиза» Экономика

Пенза, 23 октября 2018. PenzaNews. АО «Экспертиза» будет приватизировано путем продажи посредством публичного предложения находящихся в собственности Пензенской области 18 тыс. 33 штук обыкновенных акций, то есть 100% уставного капитала. Об этом говорится в распоряжении регионального правительства, которое подписал Николай Симонов, исполняющий обязанности губернатора в период отпуска Ивана Белозерцева.

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«Установить цену первоначального предложения 13 млн. 833 тыс. рублей согласно отчету об оценке имущества», — говорится в тексте документа.

Департаменту государственного имущества Пензенской области поручено осуществить продажу имущества и совершить юридически значимые действия, связанные с выполнением условий приватизации.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», АО «Экспертиза» было включено в прогнозный план приватизации имущества Пензенской области на 2018 год и период 2019–2020 годов 21 июня.

По словам начальника департамента госимущества региона Андрея Кудинова, на тот момент акционерное общество не действовало в течение года, однако чистые активы, находящиеся на балансе, превышали 20 млн. рублей.

Согласно данным единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), АО «Экспертиза» находится в Пензе на улице Германа Титова, 3. Генеральным директором акционерного общества с октября 2017 года числится Сергей Самойлов.