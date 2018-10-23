В Пензе объявлен прием заявок на компенсацию затрат на участие в выставках за рубежом Экономика

Пенза, 23 октября 2018. PenzaNews. Министерство экономики Пензенской области объявило о начале приема заявок от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющим внешнеэкономическую деятельность, на компенсацию части затрат, понесенных в связи с участием в международных выставках за рубежом.

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Он продлится по 23 ноября.

«Субсидия предоставляется в размере 50% понесенных затрат на аренду необорудованных выставочных площадей и уплату регистрационных сборов», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе министерства экономики Пензенской области, уточнив, что сумма не должна превышать 500 тыс. рублей.

В ведомстве напомнили, что данный вид поддержки оказывается с 2017 года.

«В 2018 году объем выделенных средств на предоставление субсидии увеличен на 3 млн. рублей и составляет 8 млн. рублей», — сказали в министерстве экономики.