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В Пензе объявлен прием заявок на компенсацию затрат на участие в выставках за рубежом

17:46 | 23.10.2018 | Экономика

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Пенза, 23 октября 2018. PenzaNews. Министерство экономики Пензенской области объявило о начале приема заявок от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющим внешнеэкономическую деятельность, на компенсацию части затрат, понесенных в связи с участием в международных выставках за рубежом.

В Пензе объявлен прием заявок на компенсацию затрат на участие в выставках за рубежом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Он продлится по 23 ноября.

«Субсидия предоставляется в размере 50% понесенных затрат на аренду необорудованных выставочных площадей и уплату регистрационных сборов», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе министерства экономики Пензенской области, уточнив, что сумма не должна превышать 500 тыс. рублей.

В ведомстве напомнили, что данный вид поддержки оказывается с 2017 года.

«В 2018 году объем выделенных средств на предоставление субсидии увеличен на 3 млн. рублей и составляет 8 млн. рублей», — сказали в министерстве экономики.

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