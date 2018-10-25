EN
03:54:42 Пятница, 26 октября
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!
Фоторепортаж ДТП с участием автомобиля «УАЗ Патриот» патрульно-постовой службы. Пенза, 25 октября 2018 г.

Пензу посетил старший госминистр торговли и промышленности Сингапура

20:29 | 25.10.2018 | Экономика

Печать

Пенза, 25 октября 2018. PenzaNews. Старший государственный министр торговли и промышленности Сингапура Ко По Кун (Koh Poh Koon) посетил Пензу с рабочим визитом.

Пензу посетил старший госминистр торговли и промышленности Сингапура

Фото: Pnzreg.ru

В ходе встречи с главой региона Иваном Белозерцевым, состоявшейся в губернатором доме в четверг, 25 октября, он сообщил, что ранее много слышал об инвестициях сингапурской компании Olam International, а теперь смог лично оценить работу объектов АПК.

Читайте также

«Русмолко» войдет в топ-10 частных производителей молока в мире — Наум Бабаев

Как сообщает пресс-служба облправительства, Ко По Кун заверил, что сингапурская сторона нацелена на продолжение взаимовыгодного сотрудничества.

С 2012 года сингапурская Olam International и «Русская молочная компания», производственные мощности которой расположены в Пензенской области, реализует совместную инвестиционную программу.

В ее рамках «Русмолко» параллельно развивает молочное животноводство, растениеводство и семеноводство.

Загрузка...
Читайте также
В Пензе из незаконного оборота изъято почти 500 тыс. доз героина Руководство пензенского реготделения «Единой России» поблагодарило Андрея Долова
Бесхозяйный участок теплотрассы в центре Пензы признан собственностью города «Ростелеком» проложил оптику к отдаленным пензенским амбулаториям
Пензенский суд обязал «Саратовские авиалинии» выплатить пассажирке более 70 тыс. рублей В Пензе демонтирована реклама, портившая облик города
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама