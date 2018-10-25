Пензу посетил старший госминистр торговли и промышленности Сингапура Экономика

Пенза, 25 октября 2018. PenzaNews. Старший государственный министр торговли и промышленности Сингапура Ко По Кун (Koh Poh Koon) посетил Пензу с рабочим визитом.

Фото: Pnzreg.ru

В ходе встречи с главой региона Иваном Белозерцевым, состоявшейся в губернатором доме в четверг, 25 октября, он сообщил, что ранее много слышал об инвестициях сингапурской компании Olam International, а теперь смог лично оценить работу объектов АПК.

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Как сообщает пресс-служба облправительства, Ко По Кун заверил, что сингапурская сторона нацелена на продолжение взаимовыгодного сотрудничества.

С 2012 года сингапурская Olam International и «Русская молочная компания», производственные мощности которой расположены в Пензенской области, реализует совместную инвестиционную программу.

В ее рамках «Русмолко» параллельно развивает молочное животноводство, растениеводство и семеноводство.