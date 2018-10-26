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Пензенский кластер «Безопасность» представил продукцию на выставке «Интерполитех-2018»

12:52 | 26.10.2018 | Экономика

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Москва, 26 октября 2018. PenzaNews. Предприятия пензенского приборостроительного кластера «Безопасность» представили свою продукцию на XXII международной выставке «Интерполитех-2018», которая завершает свою работу на ВДНХ в Москве в пятницу, 26 октября.

Пензенский кластер «Безопасность» представил продукцию на выставке «Интерполитех-2018»

Фото: Ckr58.ru

На общем стенде новинки производства средств охраны периметра и обеспечения безопасности презентовали ЗАО «ЦеСИС НИКИРЭТ» и ЗАО «Фирма «Юмирс».

Как сообщает пресс-служба «Центра кластерного развития», при поддержке которого организовано участие пензенской делегации в мероприятии, посетители смогли ознакомиться с концептуальными разработками предприятий региона.

В их числе — пулерассеивающее заграждение «Махаон-Практика», рекомендуемое для оборудования контрольно-пропускных пунктов и постов охраны для защиты персонала от прицельной стрельбы с прилегающих к объекту территорий.

Также в экспозицию вошли противотаранные устройства, приводная техника для распашных и откатных ворот с ресурсом более 1 млн. циклов, механические и электромеханические замковые устройства для ворот и калиток, автономный передвижной мобильный радиолокационный комплекс «Радескан-Антидрон» для обнаружения и траекторного сопровождения сверхмалых воздушных объектов, бюджетное плоское колючее заграждение (ПКЗ) и быстроустанавливаемое малозаметное препятствие (МЗП) для остановки живой силы, колесной и гусеничной техники.

XXII международная выставка средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех-2018» организована на ВДНХ в период с 23 по 26 октября в соответствии с распоряжением правительства России.

Ее организаторами являются федеральные ведомства — МВД, ФСБ и Росгвардия.

Экспозиция размещена на площади 25,5 тыс. кв. метров в трех залах павильона №75.

Мероприятие ежегодно привлекает внимание ведущих российских и зарубежных производителей специальной техники и вооружения для правоохранительных органов и спецподразделений, чья деятельность непосредственно связана с обеспечением национальной безопасности.

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