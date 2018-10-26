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Заречный возглавил областной инвестрейтинг за III квартал

14:49 | 26.10.2018 | Экономика

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Пенза, 26 октября 2018. PenzaNews. Заречный возглавил инвестиционный рейтинг городских округов и муниципальных районов Пензенской области за III квартал 2018 года.

Заречный возглавил областной инвестрейтинг за III квартал. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По данным министерства экономики региона, закрытое административно-территориальное образование улучшило свои позиции, поднявшись на две строчки вверх и заработав 119,12 балла.

На втором месте расположился Нижнеломовский район, который поднялся сразу на четыре позиции и получил в сумме 112,79 балла.

Замкнул тройку лучших Бессоновский район, который по сравнению с предыдущим рейтингом опустился на две строчки. Его оценка — 93,53 балла.

Пенза заняла девятое место, поднявшись на три позиции. Региональный центр получил 67 баллов.

Кузнецк опустился сразу на семь строчек — на 11-е место. Ему присвоена оценка в 64,65 балла.

Последние строчки рейтинга заняли Земетчинский, Малосердобинский и Неверкинский районы, заработавшие 32,68, 28,41 и 27,08 балла соответственно.

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