Заречный возглавил областной инвестрейтинг за III квартал Экономика

Пенза, 26 октября 2018. PenzaNews. Заречный возглавил инвестиционный рейтинг городских округов и муниципальных районов Пензенской области за III квартал 2018 года.

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По данным министерства экономики региона, закрытое административно-территориальное образование улучшило свои позиции, поднявшись на две строчки вверх и заработав 119,12 балла.

На втором месте расположился Нижнеломовский район, который поднялся сразу на четыре позиции и получил в сумме 112,79 балла.

Замкнул тройку лучших Бессоновский район, который по сравнению с предыдущим рейтингом опустился на две строчки. Его оценка — 93,53 балла.

Пенза заняла девятое место, поднявшись на три позиции. Региональный центр получил 67 баллов.

Кузнецк опустился сразу на семь строчек — на 11-е место. Ему присвоена оценка в 64,65 балла.

Последние строчки рейтинга заняли Земетчинский, Малосердобинский и Неверкинский районы, заработавшие 32,68, 28,41 и 27,08 балла соответственно.