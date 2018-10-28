Пензенский кластер домостроения представил свою продукцию на выставке в Москве
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Москва, 28 октября 2018. PenzaNews. Предприятия пензенского кластера домостроения представили свою продукцию на международной архитектурно-строительной и интерьерной выставке «Красивые дома. Российский архитектурный салон – 2018», которая завершает свою работу в центре «Крокус Экспо» в Москве в воскресенье, 28 октября.
ООО «ЦКР»
На едином стенде кластера посетителям предлагалось ознакомиться с деятельностью трех предприятий.
Одно из них — ООО «Континент» (торговая марка «Домзавод»). Компания занимается производством, проектированием и строительством домов, беседок, гостиниц и поселков из клееного бруса древесины хвойных пород, а также каркасно-панельных домов по немецкой технологии.
Также на стенде представлена информация о работе ООО «ПеноПАК» (торговая марка «ДомДома»). Организация производит, проектирует и строит дома из СИП-панелей. Она имеет собственное производство комплектов домов по канадской технологии.
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Кроме того, в составе единой экспозиции свою продукцию презентовало общество с ограниченной ответственностью ООО «Стройкапитал». Компания специализируется на производстве, проектировании и строительстве домов из бруса по запатентованной технологии «ласточкин хвост», из оцилиндрованного бревна, а также каркасно-щитовых домов.
Участие в выставке предприятий пензенского кластера домостроения организовано при поддержке ООО «Центр кластерного развития» и Минпрома Пензенской области.
Как сообщили ИА «PenzaNews» в «ЦКР», пензенская продукция вызвала живой интерес у посетителей.
Выставка «Красивые дома. Российский архитектурный салон – 2018» начала свою работу в центре «Крокус Экспо» 25 октября.
Деловая программа мероприятия включала в себя выступления экспертов отрасли, которые затронули вопросы, связанные с технологиями строительства, формирования бюджета проекта, современными тенденциями в архитектуре и дизайне, а также другие.